Росія і Китай підписали меморандум про створення станції на Місяці

Гендиректор "Роскосмосу" Дмитро Рогозін і глава Китайського національного космічного управління (CNSA) Чжан Кэцзянь підписали меморандум про створення Міжнародної наукової місячної станції (МНМС). Церемонія підписання відбулася в режимі відеоконференції.

"Держкорпорація "Роскосмос" і CNSA будуть сприяти співробітництву щодо створення МНМС з відкритим доступом для всіх зацікавлених країн і міжнародних партнерів, маючи на меті зміцнювати науково-дослідну взаємодію і просувати дослідження і використання космічного простору", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що співпраця двох країн у цій сфері передбачає як вивчення місячної поверхні, так і реалізацію спільних проектів на орбіті природного супутника Землі.