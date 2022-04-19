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Россия испытывает острый дефицит медицинских перчаток, катетеров и шприцов

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Москва, Вторник 19 апреля 2022 03:39
Россия испытывает острый дефицит медицинских перчаток, катетеров и шприцов Врач (Фото: vaktsineeri.ee)
Автор: Константин Широкун

Более половины российских медиков признают перебои с поставками импортных медицинских расходников — катетеров, шприцов, антисептиков, перевязочных средств, шовных материалов. Наиболее остро стоит вопрос об экономии импортных перчаток: производство только 1% из ежегодно используемых 500 млн пар перчаток локализовано в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Коммерсант.

Согласно опросу "Актион Медицины", перебои с поставками импортных расходников признали более половины опрошенных врачей (54,6%). Еще 34% заявили о проблемах с поставками и отечественных расходных материалов. Среди изделий зарубежного производства среднему медперсоналу чаще всего приходится экономить перчатки (31%), катетеры (22%), инфузионные системы, бабочки для постоянного внутривенного катетера (17%), дезсредства и антисептики (16%), шовный материал (15%), шприцы (13%), маски (10%) и бахилы (6%). В то же время 22% опрошенных заявили, что экономить расходные материалы необходимости нет.

Для экономии расходников клиники принимают ряд мер. Чаще всего пересматривают нормы расходования (42%), стараются избежать дублирования анализов (29%), ужесточают контроль за выполнением правил стерилизации и дезинфекции (24%).

В российской медицине ежегодно используется более 500 млн пар нитриловых, латексных и виниловых перчаток. Спрос растет на 10% в год за счет внедрения культуры безопасности на рабочих местах, а в пандемию выросло потребление и за счет использования перчаток посетителями. При этом только 1% потребляемых в России тонких перчаток локализован в стране, но все они производятся из импортного сырья. Остальные 99% импортируются из стран Юго-Восточной Азии.

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