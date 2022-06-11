Россия использует голод в качестве оружия, - министр сельского хозяйства Германии

Длительной блокировкой украинских портов Россия намеренно превращает голод в оружие. Об этом заявил министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Это особенно отвратительная война, в которой участвует Россия", — сказал Оздемир во время визита в Киев в пятницу. Немецкий министр также обсудил с украинскими экономистами альтернативные способы экспорта зерна из Украины.
По данным ООН, война России против Украины может привести к голоду 49 миллионов человек из-за ее разрушительного воздействия на мировые запасы продовольствия и рост цен.
Ранее сообщалось, что развязанная Россией война против Украины грозит серьезными последствиями для всего мира. В ООН предупредили об экономическом и социальном хаосе.
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