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Россия ищет обход запрета США на обслуживание госдолга

Новина українською →
Москва, Четверг 26 мая 2022 22:29
Россия ищет обход запрета США на обслуживание госдолга Фото: министр финансов РФ Антон Силуанов (Владислав Шатило / rbc.ru)
Автор: Иван Носальский

В правительстве РФ планируют разработать механизм, позволяющий обойти запрет США на обслуживание госдолга.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Он отметил, что правительство уже начало подготовку таких вариантов, которые позволят выполнить все обязательства по внешнему долгу.

"Будет разрабатываться механизм выплаты, минуя все западные расчетные инфраструктуры, с тем, чтобы взаимодействовать с держателями наших бумаг напрямую здесь, через российскую расчетную инфраструктуру”, - рассказал Силуанов.

Чиновник напомнил, что Россия намерена рассчитываться по внешнему долгу в рублях, но при этом "уже обсуждается вариант, который даст инвесторам возможность конвертировать эти рубли в другие валюты".

Напомним, ранее стало известно, что Министерство финансов США не продлило действие генеральной лицензии, которая временно позволяла Российской Федерации в условиях санкций проводить выплаты для обслуживания своего внешнего долга в долларах.

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