Россия ищет обход запрета США на обслуживание госдолга

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Интерфакс ", об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Он отметил, что правительство уже начало подготовку таких вариантов, которые позволят выполнить все обязательства по внешнему долгу.

"Будет разрабатываться механизм выплаты, минуя все западные расчетные инфраструктуры, с тем, чтобы взаимодействовать с держателями наших бумаг напрямую здесь, через российскую расчетную инфраструктуру”, - рассказал Силуанов.

Чиновник напомнил, что Россия намерена рассчитываться по внешнему долгу в рублях, но при этом "уже обсуждается вариант, который даст инвесторам возможность конвертировать эти рубли в другие валюты".