UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

У России нет шансов победить в войне против Украины, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Евгений Прокопенко

Стратегически у России нет шансов одержать победу в этой войне. И нужно держаться, чтобы и на тактических уровнях государство-террорист чувствовало свой проигрыш.

Об этом в своем вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина.

"Нужно держаться - на юге, на востоке и везде. Держаться в обороне, в дипломатии, в политике. Сохранять наше единство-и не только до победы, но и после нее, чтобы качественно восстановить все разрушенное оккупантами", - сказал Зеленский.

Глава государства сообщил, что сейчас российская армия пытается усилить позиции в оккупированных районах юга Украины, увеличивает активность на соответствующих направлениях. Часть российских сил с их позиций на востоке перебрасывают на юг - в Херсонскую и в Запорожскую области.

"Но это им там не поможет. Ни один из российских ударов не остается без ответа от наших военных и разведчиков. Вооруженные Силы Украины готовы отвечать на любую новую активность оккупантов", - подчеркнул президент.

Напомним, ВСУ удачно отбили несколько атак врага на Донбассе. Однако российские оккупанты имеют частичный успех вблизи Авдеевки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский