У России нет шансов победить в войне против Украины, - Зеленский

"Нужно держаться - на юге, на востоке и везде. Держаться в обороне, в дипломатии, в политике. Сохранять наше единство-и не только до победы, но и после нее, чтобы качественно восстановить все разрушенное оккупантами", - сказал Зеленский.

Глава государства сообщил, что сейчас российская армия пытается усилить позиции в оккупированных районах юга Украины, увеличивает активность на соответствующих направлениях. Часть российских сил с их позиций на востоке перебрасывают на юг - в Херсонскую и в Запорожскую области.

"Но это им там не поможет. Ни один из российских ударов не остается без ответа от наших военных и разведчиков. Вооруженные Силы Украины готовы отвечать на любую новую активность оккупантов", - подчеркнул президент.