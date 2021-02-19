Россия хочет расширить влияние на фоне пандемии: в ФРГ предупредили о планах Кремля

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, что в российских силовых структурах обсуждается возможность расширения влияния на международной арене, пока страны Запада будут заниматься преодолением последствий коронакризиса.

Об этом она заявила в интервью DW .

Она добавила, что было бы "наивно" верить в то, что "эти две страны" не захотят "использовать ситуацию с COVID-19 в собственных интересах".

"Мы знаем, что в России, в силовых структурах, обсуждается, что из-за коронавируса много государств на Западе будут заняты последствиями коронакризиса - например, нанесенным экономическим ущербом. И потенциально это даст больше пространства для российского влияния на международной арене", - сказала Крамп-Карренбауер, отвечая на просьбу журналистки прокомментировать слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Китай и Россия соревнуются за влияние на фоне борьбы за вакцины в мире.

Напомним, Хорватия рассматривает возможность закупки российской вакцины от COVID еще до того, как ее одобрит Евросоюз. Стороны уже начали переговоры.

Кроме того, ранее сообщалось, что Венгрия начала вакцинацию российским "Спутником V". Причем этой вакциной прививают, в том числе венгерских военных.

Также РБК-Украина писало, что Черногория разрешила закупку российской вакцины, первые дозы должны прибыть в ближайшие дни.

Министр здравоохранения'я Армении Анаит Аванесян также заявила, что в стране одобрили применение вакцины "Спутник V".

При этом в ЕС сообщали, что производитель российской вакцины не обращался за разрешением на реализацию препарата на рынке Евросоюза.

В Украине российская вакцина от коронавируса находится под запретом. Министерство здравоохранения Украины подало заявки о регистрации трех вакцин от коронавируса: Pfizer, AstraZeneca и Sinovac.