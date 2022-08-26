Россия хочет переподключить Запорожскую АЭС к своей сети: детали от ГУР

Подготовка оккупантов и цель

"Они (оккупанты - ред.) уже провели необходимые испытания, провели соответствующие настройки, восстановили все линии передач, которые идут от Запорожской атомной электростанции в направлении Каховки и Мелитополя. И по нашим данным, в конце июля они уже проверили возможность подключения этой системы к энергосистеме Российской Федерации", - рассказывает Скибицкий.

По словам представителя украинской разведки, сейчас россияне выжидают момент и проводят последние настройки.

"Они решительно настроены на то, чтобы подключить Запорожскую атомную электростанцию в единую сеть России. Прежде всего для того, чтобы полностью обеспечить Крым электроэнергией. Они планировали это сделать еще в первой половине августа, но им это тогда не удалось", - отметил он.

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Как рассказал представитель ГУР, враг мотивирует это тем, что станция это "ядерный объект" и его нужно физически защищать.

"Только они просто прикрываются атомной электростанцией для того, чтобы размещать там свои войска. Также активно используется территория возле станции, возле Энергодара для нанесения ударов по подконтрольным нам территориям. В-третьих, это для них очень удобный случай проводить любые провокационные действия на территории как электростанции, так и в районе всего Энергодара", - подытожил Скибицкий.

Подробнее о планах Кремля по поводу войны в Украине, о том, как оккупанты готовятся к "референдуму", и есть ли угроза из Беларуси читайте в субботу, 27 августа в интервью Вадима Скибицкого для РБК-Украина.