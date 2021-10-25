Россия готовится отслеживать создание Украиной ракетных систем

Попытки создания Украиной ракетных систем нужно отслеживать, но, скорее всего, они обернутся неудачей, считают в МИД РФ.

Кроме того, руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что поставки Великобританией ракет Украине исключать нельзя в условиях обострения российско-британских отношений.

"Мы читали эту информацию. В конкретных условиях, когда хотели бы насолить, особенно англичане, нашей стране, этого исключать нельзя. Но должны быть красные линии. Англичане не хуже других понимают это. Мы понимаем, и они понимают", - отметил он.