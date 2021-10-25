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Россия готовится отслеживать создание Украиной ракетных систем

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Москва, Понедельник 25 октября 2021 14:16
Россия готовится отслеживать создание Украиной ракетных систем Фото: РФ будет отслеживать создание Украиной ракетных систем (uos.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Российская Федерация будет отслеживать создание Украиной ракетных систем. Но, думают, что попытки обернутся неудачей.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ТАСС.

Попытки создания Украиной ракетных систем нужно отслеживать, но, скорее всего, они обернутся неудачей, считают в МИД РФ.

Кроме того, руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что поставки Великобританией ракет Украине исключать нельзя в условиях обострения российско-британских отношений.

"Мы читали эту информацию. В конкретных условиях, когда хотели бы насолить, особенно англичане, нашей стране, этого исключать нельзя. Но должны быть красные линии. Англичане не хуже других понимают это. Мы понимаем, и они понимают", - отметил он.

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