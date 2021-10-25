Росія готується відстежувати створення Україною ракетних систем

Спроби створення Україною ракетних систем потрібно відстежувати, але, швидше за все, вони обернуться невдачею, вважають в МЗС РФ.

Крім того, керівник делегації РФ на переговорах у Відні з питань військової безпеки і контролю над озброєннями Костянтин Гаврилов заявив, що постачання Великобританією ракет Україні виключати не можна в умовах загострення російсько-британських відносин.

"Ми читали цю інформацію. У конкретних умовах, коли хотіли б насолити, особливо англійці, нашій країні, цього виключати не можна. Але повинні бути червоні лінії. Англійці не гірше за інших розуміють це. Ми розуміємо, і вони розуміють", - зазначив він.