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Росія готується відстежувати створення Україною ракетних систем

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Москва, Понеділок 25 жовтня 2021 14:16
Росія готується відстежувати створення Україною ракетних систем Фото: РФ відстежуватиме створення Україною ракетних систем (uos.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

Російська Федерація відстежуватиме створення Україною ракетних систем. Але, думають, що спроби обернуться невдачею.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ТАСС.

Спроби створення Україною ракетних систем потрібно відстежувати, але, швидше за все, вони обернуться невдачею, вважають в МЗС РФ.

Крім того, керівник делегації РФ на переговорах у Відні з питань військової безпеки і контролю над озброєннями Костянтин Гаврилов заявив, що постачання Великобританією ракет Україні виключати не можна в умовах загострення російсько-британських відносин.

"Ми читали цю інформацію. У конкретних умовах, коли хотіли б насолити, особливо англійці, нашій країні, цього виключати не можна. Але повинні бути червоні лінії. Англійці не гірше за інших розуміють це. Ми розуміємо, і вони розуміють", - зазначив він.

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