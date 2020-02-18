Россия готовится к очередному этапу агрессии против Украины, - эксперт

Фото: Конституция РФ (из открытых источников)

Эксперт убежден, новые изменения в Конституции РФ сделают невозможным возврат Крыма

Инициирование внесения изменений в Конституцию Российской Федерации могут свидетельствовать о подготовке к очередному этапу агрессии против Украины. Об этом заявил эксперт-международник Антон Кучукхидзе, передает РБК-Украина со ссылкой на страницу эксперта в Facebook.

"Пока в Украине пламенно обсуждают Мюнхенскую конференцию 2020, Россия готовится к очередному этапу агрессии против Украины: Путин дал поручение юристам проработать внесение в Конституцию РФ положения о том, что невозможно отчуждать у России территории". - написал эксперт.

По его мнению, это подтверждает тот факт, что Москва не планирует идти путем переговоров и прогресса по Крыму, также Кремль будет блокировать все инициативы Киева в данном контексте.

Антон Кучукхидзе считает, что внесение изменений в Конституцию максимально обострит отношения Москвы по всему периметру российской границы - от Курильских островов до арктического шельфа, на которые также претендуют Япония, Дания, Норвегия и США.

"Украине необходимо создать общую дипломатическую платформу с этими государствами для противодействия агрессивным инициативам Москвы. Граждане России должны понимать, что если они поддержат такую инициативу, то становятся соучастниками преступления Москвы против Украины и пусть не удивляются, что всю жизнь будут жить под санкциями", - полагает эксперт-международник.

Напомним, сейчас в Государственной думе Российской Федерации обсуждается вопрос об изменении Конституции. Одно из предложений, о которых идет речь касается того, что территория Российской Федерации не может быть изменена без волеизъявления народа, выраженного путем референдума.

Как писало РБК-Украина, ранее в Кремле прокомментировали идею закрепить в конституции РФ так называемое "право регионов Украины и Беларуси" присоединиться к России не обсуждается.