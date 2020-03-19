Россия готовит эвакуацию своих граждан из Украины

Из-за пандемии коронавируса Российская Федерация готовит эвакуацию своих граждан из Украины. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на информацию посольства России.

Сообщается, что российское посольство принимает обращения граждан РФ на эвакуацию из Украины.

"В настоящий момент прорабатывается возможность эвакуации российских граждан", - сообщили в посольстве.

Уточняется, что россияне могут оставить свои данные в консульском отделе, заполнив соответствующую форму на сайте посольства России в Украине. В то же время пока не уточняется, сколько россиян подали заявки на эвакуацию из Украины.

Напомним, ранее Россию обвинили в разжигании коронавирусной паники в Украине и ЕС. В частности, в базе данных ЕС зафиксировано почти 80 случаев дезинформации о коронавирусе со стороны российских СМИ. В материалах упоминается и фейк о пяти случаях в Украине, который разгонялся до появления официально подтвержденных диагнозов.

Отметим, сегодня в России умер первый пациент с коронавирусом. При этом медики отрицают, что причиной смерти стал именно COVID-19.