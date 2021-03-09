Россия готовит на Донбассе провокацию для введения своих "миротворцев", - Гармаш

Гармаш пояснил, что информация о том, что пророссийские боевики укрепляют свои позиции, свидетельствует о подготовке оккупантов к провокации, которая может спровоцировать наступление со стороны украинских сил.

"Вариантов три. Или в Москве действительно готовятся к наступлению ВСУ, или на фоне решений СНБО они запугали сами себя и готовятся, что Зеленский пойдет дальше. Либо они действительно готовят провокацию и готовят оборонительные рубежи на случай успешной отдачи со стороны ООС", - написал он.

По мнению Гармаша, сценарий с провокацией является наиболее вероятным, поскольку Россия уже направила усилия на реализацию идеи о введении на Донбасс "миротворцев", а Германия и Франция в рамках "Нормандии" уже завершили работу над "кластерами" по урегулированию, которые невыгодны Москве.

"Россияне готовят на Донбассе военную провокацию, которая может стать поводом для введения "российских миротворцев". Боясь, что провокация может вызвать контрнаступление ВСУ - готовятся к обороне. Цель провокации и введения "миротворцев" - создать на Донбассе новую реальность, которая позволит законсервировать конфликт по абхазских образцу", - отметил Гармаш.