Россия готова к восстановлению отношений с Украиной, - Лавров

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия готова к восстановлению отношений с Украиной. По его словам, российская сторона постоянно подчеркивает свою готовность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию форума "Вся Россия - 2021".

"Мы постоянно подчеркиваем нашу готовность возобновить нормальные отношения с Украиной, потому что украинский народ нам является очень близким, братским. Об этом не раз говорил президент, написал специальную статью", - сказал он.

В то же время Россия готова "хоть завтра" восстанавливать отношения с Западом, но, по словам Лаврова, Москва пока не видит уверенности в западных партнерах.