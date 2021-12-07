Россия готова мобилизовать против Украины 100 батальонных тактических групп, - Нуланд

Соединенные Штаты считают, что Россия готова двинуть против Украины практически все наземные войска к западу от Урала. В частности, Россия уже разместила около 100 тысяч военных вокруг восточных и северных границ Украины и с юга через Крым.

Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, сообщает РБК-Украина со ссылкой на показания Нуланд в Конгрессе США .

"Россия активизировала планирование возможных дальнейших военных действий в Украине. Россия разместила около 100 тысяч военных вокруг восточных и северных границ Украины и с юга через Крымский полуостров", - заявила она.

При этом она добавила, что военные и разведывательные службы России продолжают развивать потенциал для решительных действий против Украины в начале 2022 года.

"Силы, которые предполагается развернуть, если их полностью мобилизовать, будут вдвое больше того, что мы видели прошлой весной, в том числе примерно 100 батальонных тактических групп, или практически все боеготовые наземные силы РФ, базирующиеся к западу от Урала", - заявила Нуланд.