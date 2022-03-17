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Россия финансирует войну против Украины за счет продажи нефти и газа, - Тимченко

Фото: Максим Тимченко (пресс-служба ДТЭК)
Автор: Артем Горовенко

Россия использует деньги от продажи нефти и газа на войну против Украины и убийство мирных граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора ДТЭК Максима Тимченко в комментарии FOX.

"Каждый доллар, уплаченный за российскую нефть и газ, превращается в пули, которыми убивают украинцев", - сказал он.

Тимченко также подчеркнул, что Украина ценит уже введенные Западом санкции против России и надеется, что когда доходы от нефти в России иссякнут, российские военные остановятся.

По его словам, сейчас ситуация в Украине остается сложной, но ремонтные бригады ДТЭК круглосуточно продолжают восстанавливать электроснабжение для людей, несмотря на постоянные обстрелы.

"Это пример героизма сотрудников нашей компании. Они делают все возможное, чтобы люди имели свет и тепло", - подытожил он.

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Максим ТимченкоРоссийская ФедерацияНефть