ru ua
Чт, 17 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия финансирует войну против Украины за счет продажи нефти и газа, - Тимченко

Новина українською →
Четверг 17 марта 2022 15:02
Россия финансирует войну против Украины за счет продажи нефти и газа, - Тимченко Фото: Максим Тимченко (пресс-служба ДТЭК)
Автор: Артем Горовенко

Россия использует деньги от продажи нефти и газа на войну против Украины и убийство мирных граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора ДТЭК Максима Тимченко в комментарии FOX.

"Каждый доллар, уплаченный за российскую нефть и газ, превращается в пули, которыми убивают украинцев", - сказал он.

Тимченко также подчеркнул, что Украина ценит уже введенные Западом санкции против России и надеется, что когда доходы от нефти в России иссякнут, российские военные остановятся.

По его словам, сейчас ситуация в Украине остается сложной, но ремонтные бригады ДТЭК круглосуточно продолжают восстанавливать электроснабжение для людей, несмотря на постоянные обстрелы.

"Это пример героизма сотрудников нашей компании. Они делают все возможное, чтобы люди имели свет и тепло", - подытожил он.

Читайте РБК-Украина в Google News
Максим Тимченко Российская Федерация Нефть
NEWS
"Вспомните Перл-Харбор или 11 сентября". Зеленский просит США закрыть небо или дать ПВО
"Вспомните Перл-Харбор или 11 сентября". Зеленский просит США закрыть небо или дать ПВО
DAILY
Сергей Марченко: У нас бюджет военного времени. Пенсии и зарплаты в приоритете
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Сергей Марченко: У нас бюджет военного времени. Пенсии и зарплаты в приоритете