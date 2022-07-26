Россия еще не сообщала США о выходе из программы МКС, - Reuters
Фото: Россия еще не сообщала США о выходе из программы МКС (facebook.com/nasa)
Россия не сообщила NASA о своем намерении выйти с Международной космической станции в 2024 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Директор космической станции NASA Робин Гейтенс сказала, что российские коллеги не сообщали о таких намерениях, как того требует межправительственное соглашение станции.
"Пока ничего официального. Мы буквально только что увидели это. Мы не получили ничего официального", - сказала Гатенс на конференции ISS в Вашингтоне.
Напомним, глава "Роскосмоса" Юлия Борисова в докладе Путину заявила, что "Роскосмос" принял решение выйти из проекта Международной космической станции в 2024 году.
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