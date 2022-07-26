Росія ще не повідомляла США про вихід з програми МКС, - Reuters

Росія не повідомила NASA про свій намір вийти з Міжнародної космічної станції у 2024 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Директор космічної станції NASA Робін Гейтенс сказала, що російські колеги не повідомляли про такі наміри, як того вимагає міжурядова угода станції.

"Поки нічого офіційного. Ми буквально щойно побачили це також. Ми не отримали нічого офіційного", - сказала Гатенс на конференції ISS у Вашингтоні.