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Россия душит украинскую металлургию и экономику блокируя порты, - эксперт

Фото: Россия душит украинскую металлургию и экономику блокируя порты (t me)
Автор: Артем Горовенко

Стратегия РФ однозначно направлена на блокирование путей для экспорта. Ведь по морю экспортировалось 90% всех украинских зерновых и 76% черных металлов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора ГМК Центра Станислава Зинченко.

"Это просто неимоверный удар: по факту, нам просто перекрывают воздух и душат всю украинскую экономику. И эта стратегия, как мы видим, приносит свои результаты - из-за заблокированных портов снова всплыли застарелые проблемы Укрзализныци, на которую лег основной экспорт: это и изношенные пути, и отсутствие инвестирования, и то, что западные пограничные переходы не рассчитаны на то, чтобы обеспечить Украину экспортом и импортом в нужном объеме", - подчеркнул Зинченко.

Он также акцентировал внимание на том, что параллельно с удушением украинской экономики, РФ превращает торговлю металлом в инструмент международного давления на рынки. Она проводит политику агрессивного импорта - продает третьим странам, не поддержавшим санкции, свою продукцию с дисконтом, который достигает 40%, а уже они продают ее задешево в ЕС или насыщают рынки ЕС своим экспортом вытесняя оставшиеся украинские поставки.

"Из-за этого цены в Европе тоже упали на 25-30%. И наши горнорудные и металлургические компании не могут экспортировать свою продукцию - и руду, и металл, - потому что из-за значительного снижения цен наша продукция стала нерентабельной. То есть мало того, что поезда с нашей продукцией задерживаются из-за проблем с логистикой на 90 дней, так еще и из-за агрессивного насыщения рынка российской продукцией на международном рынке начали падать цены, и даже европейские заводы начали закрываться. Так, "Арселор Миталл" Дюнкерк (Франция) объявил, что останавливает домну. Поэтому уже сегодня металл стал оружием в геоэкономической войне", - резюмировал эксперт.

Напомним, ранее федеральные российские каналы демонстрировали сюжеты, в которых российские корабли вывозили в Ростов металл, украденный в Мариуполе.

В свою очередь компания "Метинвест", предприятиям которой принадлежит украденный металл, обратилась к своим партнерам за рубежом и компаниям-операторам портов по всему миру, и предостерегла от покупки ворованной продукции.

Как сказано в заявлении, компания изучает юридические механизмы, поэтому все, причастные к фактам грабежа, предстанут перед международным судом.

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