Россия доставила новую партию оружия в ОРДЛО, - разведка
Фото: Россия доставила партию оружия в ОРДЛО (facebook.com/mod.mil.rus)
В украинской разведке сообщили, что Россия ремонтирует военную технику боевиков и доставила в ОРДЛО новое оружие. Россия продолжает наращивать боеспособность боевиков.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Главного управления разведки Минобороны.
Россия после ремонта вернула боевикам более 10 единиц боевых машин пехоты и бронетранспортеров, доставила более 5,5 тысяч тонн горючего, новые партии вооружения и боеприпасов.
Среди оружия:
- противотанковые управляемые ракеты,
- боеприпасы к 122-мм ракетным системам залпового огня и 152-мм артиллерийским системам,
- патроны для крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок,
- противопехотные мины ОЗМ-72 и МОН-52,
- беспилотные летательные аппараты "Орлан-10" и "Гранат-1".
Кроме того, для восстановления бронированной боевой техники в ремонтно-восстановительные подразделения противника с территории РФ завозились танковые двигатели, запасные части и аккумуляторные батареи.