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Россия доставила новую партию оружия в ОРДЛО, - разведка

Новина українською →
Киев, Пятница 29 октября 2021 15:40
Россия доставила новую партию оружия в ОРДЛО, - разведка Фото: Россия доставила партию оружия в ОРДЛО (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Анастасия Рокитна

В украинской разведке сообщили, что Россия ремонтирует военную технику боевиков и доставила в ОРДЛО новое оружие. Россия продолжает наращивать боеспособность боевиков.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Главного управления разведки Минобороны.

Россия после ремонта вернула боевикам более 10 единиц боевых машин пехоты и бронетранспортеров, доставила более 5,5 тысяч тонн горючего, новые партии вооружения и боеприпасов.

Среди оружия:

  • противотанковые управляемые ракеты,
  • боеприпасы к 122-мм ракетным системам залпового огня и 152-мм артиллерийским системам,
  • патроны для крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок,
  • противопехотные мины ОЗМ-72 и МОН-52,
  • беспилотные летательные аппараты "Орлан-10" и "Гранат-1".

Кроме того, для восстановления бронированной боевой техники в ремонтно-восстановительные подразделения противника с территории РФ завозились танковые двигатели, запасные части и аккумуляторные батареи.

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