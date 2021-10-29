Росія доставила нову партію зброї в ОРДЛО, - розвідка
Фото: Росія доставила партію зброї в ОРДЛО (facebook.com/mod.mil.rus)
В українській розвідці повідомили, що Росія ремонтує військову техніку бойовиків і доставила в ОРДЛО нову зброю. Росія продовжує нарощувати боєздатність бойовиків.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Головного управління розвідки Міноборони.
Росія після ремонту повернула бойовикам понад 10 одиниць бойових машин піхоти і бронетранспортерів, доставила понад 5,5 тисяч тонн пального, нові партії озброєння та боєприпасів.
Серед зброї:
- протитанкові керовані ракети,
- боєприпаси до 122-мм ракетних систем залпового вогню та 152-мм артилерійських систем,
- набої для великокаліберних кулеметів і снайперських гвинтівок,
- протипіхотні міни ОЗМ-72 та МОН-52,
- безпілотні літальні апарати "Орлан-10" і "Гранат-1".
Крім того, для відновлення броньованої бойової техніки до ремонтно-відновлювальних підрозділів противника з території РФ завозились танкові двигуни, запасні частини та акумуляторні батареї.