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Россия достала все из запасов. Зеленский назвал ситуацию на Донбассе наиболее жесткой

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Ситуация в Донецкой и Луганской областях остается очень тяжелой. Армия противника использует все свои ресурсы в технике и живой силе, чтобы разрушать восточные регионы Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, сообщает РБК-Украина.

"Ситуация на Донбассе остается наиболее жесткой. Огневое преимущество оккупантов до сих пор очень чувствуется. Они достали уже просто все из своих запасов, чтобы бить по Луганщине и Донетчине", - заявил президент Украины.

Напомним, Владимир Зеленский в своем обращении к НАТО также заявил, что его участие на следующем саммите будет свидетельством победы Украины.

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