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Россия должна уйти из Донбасса, - кандидат в канцлеры Германии

Автор: Даша Харченко

Россия должна покинуть оккупированные районы востока Украины. В то же время должна продолжаться работа в рамках Минского процесса.

Об этом заявил кандидат в канцлеры Германии Армин Лашет.

Он констатировал, что конфликт не разрешен и процесс надо продолжать, в частности в "нормандском формате".

"Россия должна оставить оккупированную восточную часть Украины", - заявил Лашет.

По его словам, Минский процесс имел эффект замораживания конфликта, который мог перерасти в большую войну на континенте".

Отметим, что Лашет является одним из тех, кто наиболее решительно выступает за продолжение курса Ангелы Меркель и ХДС-центра". Лашет говорит, что он выступает за "уравновешенный подход и избегание крайностей". Он настаивает на социальной сплоченности и социальной рыночной экономике.

В 2020 году после отравления российского политика Алексея Навального он призвал не связывать этот вопрос со строительством "Северного потока - 2".

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