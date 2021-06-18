ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Россия должна уйти из Донбасса, - кандидат в канцлеры Германии

Новина українською →
Германия, Пятница 18 июня 2021 02:19
Россия должна уйти из Донбасса, - кандидат в канцлеры Германии Фото:кандидат в канцлеры Германии Армин Лашет. (twitter.com/ArminLaschet)
Автор: Даша Харченко

Россия должна покинуть оккупированные районы востока Украины. В то же время должна продолжаться работа в рамках Минского процесса.

Об этом заявил кандидат в канцлеры Германии Армин Лашет.

Он констатировал, что конфликт не разрешен и процесс надо продолжать, в частности в "нормандском формате".

"Россия должна оставить оккупированную восточную часть Украины", - заявил Лашет.

По его словам, Минский процесс имел эффект замораживания конфликта, который мог перерасти в большую войну на континенте".

Отметим, что Лашет является одним из тех, кто наиболее решительно выступает за продолжение курса Ангелы Меркель и ХДС-центра". Лашет говорит, что он выступает за "уравновешенный подход и избегание крайностей". Он настаивает на социальной сплоченности и социальной рыночной экономике.

В 2020 году после отравления российского политика Алексея Навального он призвал не связывать этот вопрос со строительством "Северного потока - 2".

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс Германия ООС
NEWS
Кулеба: привлечение США к урегулированию на Донбассе будет главной темой визита Зеленского
Кулеба: привлечение США к урегулированию на Донбассе будет главной темой визита Зеленского
DAILY
Испытательный срок. Чем закончился саммит Путина и Байдена в Женеве
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Испытательный срок. Чем закончился саммит Путина и Байдена в Женеве