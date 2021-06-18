Росія має піти з Донбасу, - кандидат в канцлери Німеччини

Про це заявив кандидат у канцлери Німеччини Армін Лашет.

Він констатував, що конфлікт не розв’язаний і процес треба продовжувати, зокрема в "нормандському форматі".

"Росія має залишити окуповану східну частину України", - заявив Лашет.

За його словами, Мінський процес мав ефект заморожування конфлікту, який "міг перерости у велику війну на континенті".

Зазначимо, що Лашет є одним з тих, хто найбільш рішуче виступає за продовження курсу Ангели Меркель і "ХДС-центру". Лашет говорить, що він виступає за "врівноважений підхід і уникнення крайнощів". Він наполягає на соціальній згуртованості та соціальній ринковій економіці.

У 2020 році після отруєння російського політика Олексія Навального він закликав не пов'язувати це питання з будівництвом "Північного потоку - 2".