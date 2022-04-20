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Россия должна прекратить войну с Украиной или хотя бы сделать гуманитарную паузу, - Кулеба

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Среда 20 апреля 2022 01:04
Россия должна прекратить войну с Украиной или хотя бы сделать гуманитарную паузу, - Кулеба Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал РФ прекратить войну с Украиной или хотя бы сделать гуманитарную паузу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кулебы в Twitter.

"Россия должна, наконец, услышать генсека ООН Антониу Гутерриша и прекратить войну с Украиной или хотя бы сделать гуманитарную паузу. Напомню, что в этой войне есть только один агрессор и захватчик: Россия. Украина всегда была и остается готовой к поиску мира", - отметил Кулеба.

Напомним, Гутерриш предложил установить в Украине "пасхальное перемирие". Он призвал прекратить боевые действия в страстную неделю с 21 по 24 апреля.

Ранее Кулеба заявил, что ситуация в осажденном Мариуполе может стать "красной линией" в переговорах с Российской Федерацией.

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