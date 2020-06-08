Россия частично снимает ограничения на въезд и выезд

Фото: премьер России Михаил Мишустин (kremlin.ru)

Иностранцы смогут приехать в РФ на лечение или для ухода за родственниками

Правительство Российской Федерации приняло решение частично снять ограничения на въезд и выезд из страны. Так, россиянам позволят выезжать из страны на работу, учебу, лечение и уходу за родственниками.

Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, передает "РИА-Новости".

В свою очередь, иностранцы смогут въезжать в Россию, которые едут на лечение или по уходу за близкими родственниками.

Премьер отметил, что уже подписал соответствующие постановления.

Отметим, что в России подтверждено более 475 тысяч случаев COVID-19, среди которіх более 230 тысяч - выздоровели, еще почти 6 тысяч умерли.

Напомним, ранее премьер-министр Михаил Мишустин заразился коронавирусом.

Позже стало известно, что вирус выявили у пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Кроме того, 61% россиян стали критично относиться к власти из-за COVID-19.

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Автор: Лера Полищук