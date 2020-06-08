Росія частково знімає обмеження на в'їзд та виїзд

Фото: прем'єр Росії Михайло Мішустін (kremlin.ru)

Іноземці зможуть приїхати в РФ на лікування або для догляду за родичами

Уряд Російської Федерації ухвалив рішення частково зняти обмеження на в'їзд і виїзд з країни. Так, росіянам дозволять виїжджати з країни на роботу, навчання, лікування і догляду за родичами.

Про це заявив прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін, передає "РІА-Новини".

У свою чергу, іноземці зможуть в'їжджати в Росію, які їдуть на лікування чи догляду за близькими родичами.

Прем'єр зазначив, що вже підписав відповідні постанови.

Відзначимо, що в Росії підтверджено більше ніж 475 тисяч випадків COVID-19, серед яких понад 230 тисяч - одужали, ще майже 6 тисяч померли.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Михайло Мішустін заразився коронавірусом.

Пізніше стало відомо, що вірус виявили у прес-секретаря російського президента Дмитра Пєскова.

Крім того, 61% росіян стали критично ставитися до влади через COVID-19.

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Автор: Лера Полищук