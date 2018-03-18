Россия не будет подписывать Договор о запрещении ядерного оружия

Россия не собирается подписывать Договор о запрещении ядерного оружия, об этом заявил Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает DW.

Как заявил МИД РФ, запрещение ядерного оружия в таком директивном порядке "нереально".

"По мнению Лаврова, согласованный принцип продвижения к безъядерному миру отражен в "Договоре о нераспространении ядерного оружия", и Россия будет придерживаться пунктов именно этого документа. Министр отметил, что на обстановку в мире влияют "вооружения в неядерном исполнении", "пресловутая система ПРО" и другие факторы", - пишет издание.

Напомним, Казахстан подписал договор о запрете ядерного оружия.

Ранее документ подписали 56 стран, ратифицировали - пять. Договор вступит в силу через 90 дней после сдачи на хранение 50-й ратификационной грамоты. Этот договор принят 7 июля 2017 года при поддержке 132 стран-членов ООН по итогам двух сессии Конференции ООН о переговорах по выработке юридически обязательного документа о запрете ядерного оружия, что ведет к его полному уничтожению.