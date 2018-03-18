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Росія не буде підписувати Договір про заборону ядерної зброї

НовиниПолітика    18.03.2018 - 06:05
Фото: Сергій Лавров (flickr.com/mfarussia)
Фото: Сергій Лавров (flickr.com/mfarussia)

За словами МЗС РФ, заборона ядерної зброї в такому директивному порядку "нереальна"

Росія не збирається підписувати Договір про заборону ядерної зброї, про це заявив Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, передає DW.

Як заявив МЗС РФ, заборона ядерної зброї в такому директивному порядку "нереальна".

"На думку Лаврова, погоджений принцип просування до без'ядерного світу відображено в "Договорі про нерозповсюдження ядерної зброї", і Росія буде дотримуватися пунктів саме цього документа. Міністр зазначив, що на обстановку в світі впливають "озброєння в неядерному виконанні", "горезвісна система ПРО" й інші чинники", - пише видання.

Нагадаємо, Казахстан підписав договір про заборону ядерної зброї.
Раніше документ підписали 56 країн,  ратифікували - п'ять. Договір набуде чинності через 90 днів після здачі на зберігання 50-ї ратифікаційної грамоти. Цей договір прийнятий 7 липня 2017 року при підтримці 132 країн-членів ООН за підсумками двох сесії Конференції ООН про переговори щодо вироблення юридично обов'язкового документа про заборону ядерної зброї, що веде до її повного знищення.

 

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Теги: Російська Федерація, ядерное оружие, ядерное соглашение
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