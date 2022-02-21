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Россия будет отрезана от финансовых рынков мира, если вторгнется в Украину, - глава ЕК

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Германия, Понедельник 21 февраля 2022 04:20
Россия будет отрезана от финансовых рынков мира, если вторгнется в Украину, - глава ЕК Фото: Урсула фон дер Ляйен, глава Европейской комиссии (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен раскрыла о том, ч чем столкнется Россия в случае вторжения в Украину. По ее словам, страну отрежут от международных финансовых рынков и она будет лишена доступа к основным экспортным товарам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По ее словам, Россия лишится доступа к международным финансовым рынкам, а ее жители останутся без передовых товаров.

"В принципе, Россия будет отрезана от международных финансовых рынков", - сказала она.

Она уточнила, что недоступными для России станут все производимые в Европе товары, которые срочно нужны России для модернизации и диверсификации экономики.

Она добавила, что России все еще есть шанс перейти к дипломатии и окно для переговоров все еще открыто.

"Переход к санкциям является настолько масштабным и последовательным, что мы знаем, что всегда должны давать России шанс вернуться к дипломатии и столу переговоров. Это окно все еще открыто", - сказала председатель Европейской комиссии.

Напомним, что санкции Евросоюза против РФ уже готовы. Они коснутся энергетики, технологий и многого другого.

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