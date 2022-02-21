Росія буде відрізана від фінансових ринків світу, якщо вторгнеться в Україну, - глава ЄК

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн розкрила про те, чим зіткнеться Росія у разі вторгнення в Україну. За її словами, країну відріжуть від міжнародних фінансових ринків і вона буде позбавлена доступу до основних експортних товарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За її словами, Росія позбудеться доступу до міжнародних фінансових ринків, а її жителі залишаться без передових товарів.

"В принципі, Росія буде відрізана від міжнародних фінансових ринків", - сказала вона.

Вона уточнила, що недоступними для Росії стануть всі вироблені в Європі товари, які терміново потрібні Росії для модернізації та диверсифікації економіки.

Вона додала, що Росії все ще є шанс перейти до дипломатії і вікно для переговорів все ще відкрите.