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Росія буде відрізана від фінансових ринків світу, якщо вторгнеться в Україну, - глава ЄК

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Німеччина, Понеділок 21 лютого 2022 04:20
Росія буде відрізана від фінансових ринків світу, якщо вторгнеться в Україну, - глава ЄК Фото: Урсула фон дер Ляйен, голова Європейської комісії (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн розкрила про те, чим зіткнеться Росія у разі вторгнення в Україну. За її словами, країну відріжуть від міжнародних фінансових ринків і вона буде позбавлена доступу до основних експортних товарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За її словами, Росія позбудеться доступу до міжнародних фінансових ринків, а її жителі залишаться без передових товарів.

"В принципі, Росія буде відрізана від міжнародних фінансових ринків", - сказала вона.

Вона уточнила, що недоступними для Росії стануть всі вироблені в Європі товари, які терміново потрібні Росії для модернізації та диверсифікації економіки.

Вона додала, що Росії все ще є шанс перейти до дипломатії і вікно для переговорів все ще відкрите.

"Перехід до санкцій є настільки масштабним і послідовним, що ми знаємо, що завжди повинні давати Росії шанс повернутися до дипломатії і столу переговорів. Це вікно все ще відкрите", - сказала голова Європейської комісії.

Нагадаємо, що санкції Євросоюзу проти РФ вже готові. Вони торкнуться енергетики, технологій і багато чого іншого.

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