Росія буде відрізана від фінансових ринків світу, якщо вторгнеться в Україну, - глава ЄК
Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн розкрила про те, чим зіткнеться Росія у разі вторгнення в Україну. За її словами, країну відріжуть від міжнародних фінансових ринків і вона буде позбавлена доступу до основних експортних товарів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За її словами, Росія позбудеться доступу до міжнародних фінансових ринків, а її жителі залишаться без передових товарів.
"В принципі, Росія буде відрізана від міжнародних фінансових ринків", - сказала вона.
Вона уточнила, що недоступними для Росії стануть всі вироблені в Європі товари, які терміново потрібні Росії для модернізації та диверсифікації економіки.
Вона додала, що Росії все ще є шанс перейти до дипломатії і вікно для переговорів все ще відкрите.
"Перехід до санкцій є настільки масштабним і послідовним, що ми знаємо, що завжди повинні давати Росії шанс повернутися до дипломатії і столу переговорів. Це вікно все ще відкрите", - сказала голова Європейської комісії.
Нагадаємо, що санкції Євросоюзу проти РФ вже готові. Вони торкнуться енергетики, технологій і багато чого іншого.