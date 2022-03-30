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Россия блокирует в Черном море более 90 судов с продовольствием

Сухогруз в порту Одессы (Фото: odessa.net.ua)
Автор: Константин Широкун

Замгоссекретаря США Венди Шерман заявила, что Россия заблокировала в Черном море несколько десятков торговых судов с продовольствием. Эти действия могут привести к экономическому кризису в нескольких регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Newsweek.

Продовольственная безопасность на фоне войны в Украине становится все более серьезной глобальной проблемой, поскольку Украина и Россия являются крупными производителями сельскохозяйственной продукции. Черное море, главный маршрут мировой торговли зерном, по-прежнему находится под угрозой со стороны российских сил.

"30% мирового экспорта пшеницы обычно поступает из региона Черного моря, как и 20% мировых объемов кукурузы и 75% подсолнечного масла", - заявила Шерман.

"По сообщениям, они не позволяют 94 судам, перевозящим продовольствие на мировой рынок, выйти из Черного в Средиземное море", — продолжила она. "Неудивительно, что многие грузоотправители сейчас не решаются отправлять суда в Черное море, даже в российские порты".

Цены на продовольствие, и без того высокие на фоне пандемии COVID-19, продолжают расти. Цены на пшеницу в этом году выросли на 20-50% на Ближнем Востоке и в Африке.

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