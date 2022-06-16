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Россия и Беларусь не увидят Кубок Стэнли из-за войны против Украины

Фото: Болельщики "Колорадо Эвеланш" во время финала Кубка Стэнли (twitter.com/Avalanche)
Автор: Антон Федорцив

Белорусские и российские фанаты хоккея как минимум в этом году не увидят главный трофей Национальной хоккейной лиги вживую.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sportsnet.

Кубок Стэнли не поедет в Беларусь и РФ после завершения сезона НХЛ. Боссы чемпионата проложат маршрут традиционного турне трофея без белорусских и российских городов.

Лига, по словам своего заместителя комиссара Билла Дэйли, проинформировала "Колорадо Эвеланш" и "Тампу-Бэй Лайтнинг", что Кубок Стэнли в рамках турне обойдет два причастных к агрессии против Украины государства. По традиции, каждый хоккеист триумфатора НХЛ имеет право привезти кубок на родину. Обычно трофей привозят в родные города игроков.

Цвета "Колорадо" в нынешнем сезоне защищает уроженец Челябинска Валерий Ничушкин. За "Тампу" выступают сразу трое россиян – вратарь Андрей Василевский (Тюмень), защитник Михаил Сергачев (Нижнекамск) и форвард Никита Кучеров (Майкоп).

Упомянутая тройка российских исполнителей "Лайтнинг" привозила трофей в РФ в сентябре прошлого года. Белорусов в составах финалистов Кубка Стэнли нет.

К слову, "Колорадо" дожал "Тампу" в овертайме на старте финальной серии НХЛ.

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хоккейНХЛВойна России против Украины