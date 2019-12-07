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Россия и Беларусь сблизили позиции по нефтегазовым вопросам

Новости » Политика     07.12.2019 - 21:01
Россия и Беларусь сблизили позиции по нефтегазовым вопросам
Фото: Владимир Путин и Александр Лукашенко (из открытых источников)

По словам министра экономразвития РФ Орешкина, лидеры двух стран очень плодотворно поработали по целому ряду направлений

Глава Министерства экономического развития России Максим Орешкин по итогам российско-белорусских переговоров заявил, что Российская Федерация и Беларусь серьезно сблизили позиции по нефтегазовым вопросам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, лидеры двух стран очень плодотворно поработали по целому ряду направлений.

"Очень плодотворно поработали по целому ряду направлений - по сельскому хозяйству, по связи, по таможне, по регулированию нефтяного рынка достигли очень серьезного прогресса. Даже по вопросу нефти и газа позиции были очень серьезно сближены", - заявил Орешкин.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что согласен на интеграцию страны с Российской Федерацией, но при равных экономических условиях для предприятий. При этом он отметил, что не добивается снижения цены на газ от России.

Ранее белорусские СМИ сообщали, что Александр Лукашенко на этих выходных подпишет с президентом РФ Владимиром Путиным договор об интеграции и создании Союзного государства. Отмечалось, что быстрее всего соглашение будет подписано на условиях Москвы, что является поглощением Беларуси.

Также РБК-Украина сообщало, что на фоне визита Лукашенко в Россию в Минске вспыхнули акции протеста. Сотни жителей столицы вышли на улицы, протестуя против глубокой интеграции Беларуси с Россией.

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Новости Украины Александр ЛукашенкоВладимир Путин
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