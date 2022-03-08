Россия атакует украинские города бомбами свободного падения

По данным украинской разведки, 5 марта над территорией Украины был сбит вражеский самолет СУ-34, который бомбил жилые кварталы города Чернигова. Экипаж успел катапультироваться. Штурман погиб, а летчика взяли в плен.

Это Александр Красноярцев, летчик 1-го класса, начальник воздушной, огневой и тактической подготовки 2 смешанного авиаполка 21 смешанной авиадивизии ПКС ВС РФ – аэродром Шагол в Челябинске.

Он дал показания, что российским командованием отдаются приказы про бомбовые удары по объектам мирной инфраструктуры и жилым кварталам городов. При этом используется не высокоточное оружие, как утверждают военные начальники и пропагандисты оккупантов, а неуправляемые авиабомбы свободного падения ОФАБ-250-270, ФАБ-500, ОФЗАБ-500.

Это приводит к сильным потерям среди мирного населения и разрушений объектов гражданской инфраструктуры. И такие бомбардировки – очередное доказательство преступлений против человечности.

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