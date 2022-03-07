Россия атаковала морской порт "Ольвия"

Российские оккупанты нанесли удар по морскому порту "Ольвия", расположенному на берегу Бугского лимана в 25 км от Николаева.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пост Министерства инфраструктуры Украины в Facebook.

"Только что нанесен удар по морскому порту Ольвия. Пострадавших нет", – говорится в заявлении ведомства.

Мининфраструктуры также напомнило, что территория порта принадлежит катарской компании QTerminals Olvia. Инвестор взял гавань в концессию на 35 лет в прошлом году.

С 24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение РФ в Украину, оккупанты совершили ряд агрессивных действий в Черном море. В частности, были атакованы гражданские суда под флагами других стран.