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Россия атаковала морской порт "Ольвия"

Автор: Антон Федорцив

Российские оккупанты нанесли удар по морскому порту "Ольвия", расположенному на берегу Бугского лимана в 25 км от Николаева.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пост Министерства инфраструктуры Украины в Facebook.

"Только что нанесен удар по морскому порту Ольвия. Пострадавших нет", – говорится в заявлении ведомства.

Мининфраструктуры также напомнило, что территория порта принадлежит катарской компании QTerminals Olvia. Инвестор взял гавань в концессию на 35 лет в прошлом году.

С 24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение РФ в Украину, оккупанты совершили ряд агрессивных действий в Черном море. В частности, были атакованы гражданские суда под флагами других стран.

К слову, львовский журналист погиб под Николаевом в бою с российскими войсками.

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