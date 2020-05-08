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Россия в апреле повела свыше 30 военных учений в Крыму

Новости » Политика     08.05.2020 - 15:45
Россия в апреле повела свыше 30 военных учений в Крыму
Фото: военные учения армии РФ (mil.ru)

Военные учения проводят разные оккупационные подразделения

В течение апреля 2020 года Российская Федерация провела более 30 заметных военных учений на территории оккупированного Крыма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

По данным ведомства, в апреле Россия провела военные учения различных подразделений оккупационных сил, в том числе минно-розыскной службы, расчетов БПЛА, морской пехоты, соединений кораблей, авиации и ЗРК С-400.

Так, 30 апреля армейский корпус Черноморского флота РФ провел учения по отражению нападения диверсионной группы условного противника на филиал военно-морского клинического госпиталя в Симферополе.

Напомним, ранее сообщалось, что 20 марта в оккупированном Крыму состоялись масштабные военные учения Российской Федерации. На полигоне Опук прошли учения с участием российских десантников из Новороссийска. В учениях было задействовано более 1,5 тысячи десантников, более 300 единиц боевой техники, а также 15 самолетов Ил-76МД и большие десантные корабли Черноморского флота.

Также РБК-Украина писало, что 4 марта самолеты морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота РФ провели в оккупированном Крыму военные учения. Оккупационные подразделения отработали ведение боевых действий с нанесением ударов по наземным и морским целям.

Теги Новости Украины Российская ФедерацияКрымвоенные учения
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