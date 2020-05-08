Росія у квітні провела понад 30 військових навчань в Криму

Фото: військові навчання армії РФ (mil.ru)

Військові навчання проводять різні окупаційні підрозділи

Протягом квітня 2020 року Російська Федерація провела понад 30 помітних військових навчань на території окупованого Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

За даними відомства, у квітні Росія провела військові навчання різних підрозділів окупаційних сил, в тому числі мінно-розшукової служби, розрахунків БПЛА, морської піхоти, з’єднань кораблів, авіації та ЗРК С-400.

Так, 30 квітня армійський корпус Чорноморського флоту РФ провів навчання з відбиття нападу диверсійної групи умовного противника на філію військово-морського клінічного шпиталю в Сімферополі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 20 березня в окупованому Криму відбулися масштабні військові навчання Російської Федерації. На полігоні Опук відбулися навчання за участі російських десантників з Новоросійська. У навчаннях було задіяно понад 1,5 тисячі десантників, понад 300 одиниць бойової техніки, а також 15 літаків Іл-76МД та великі десантні кораблі Чорноморського флоту.

Також РБК-Україна писало, що 4 березня літаки морської авіації й протиповітряної оборони Чорноморського флоту РФ провели в окупованому Криму військові навчання. Окупаційні підрозділи відпрацювали ведення бойових дій з нанесенням ударів по наземних й морських цілях.