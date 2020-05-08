ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Росія у квітні провела понад 30 військових навчань в Криму

Новини » Політика     08.05.2020 - 15:45
Росія у квітні провела понад 30 військових навчань в Криму
Фото: військові навчання армії РФ (mil.ru)

Військові навчання проводять різні окупаційні підрозділи

Протягом квітня 2020 року Російська Федерація провела понад 30 помітних військових навчань на території окупованого Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

За даними відомства, у квітні Росія провела військові навчання різних підрозділів окупаційних сил, в тому числі мінно-розшукової служби, розрахунків БПЛА, морської піхоти, з’єднань кораблів, авіації та ЗРК С-400.

Так, 30 квітня армійський корпус Чорноморського флоту РФ провів навчання з відбиття нападу диверсійної групи умовного противника на філію військово-морського клінічного шпиталю в Сімферополі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 20 березня в окупованому Криму відбулися масштабні військові навчання Російської Федерації. На полігоні Опук відбулися навчання за участі російських десантників з Новоросійська. У навчаннях було задіяно понад 1,5 тисячі десантників, понад 300 одиниць бойової техніки, а також 15 літаків Іл-76МД та великі десантні кораблі Чорноморського флоту.

Також РБК-Україна писало, що 4 березня літаки морської авіації й протиповітряної оборони Чорноморського флоту РФ провели в окупованому Криму військові навчання. Окупаційні підрозділи відпрацювали ведення бойових дій з нанесенням ударів по наземних й морських цілях.

Теги Новини України Російська ФедераціяКримвоенные учения
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся