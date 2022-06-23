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Россия "анонсировала" подрыв больницы в Харькове

Новина українською →
Харьков, Четверг 23 июня 2022 22:03
Россия "анонсировала" подрыв больницы в Харькове Фото: Россия "анонсировала" подрыв больницы в Харькове (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российская Федерация "анонсировала" подрыв больницы в Харькове и, вероятно, планирует обвинить в этом украинских военных.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Межведомственный координационный штаб РФ.

В РФ заявляют, что украинские военные якобы "под угрозой расстрела насильно привозят медицинский персонал и больных детей из других медицинских учреждений города" в Первую детскую городскую больницу Харькова.

Кроме того, как утверждают в штабе, здание больницы заминировано. В РФ заявляют, что украинцы якобы планируют взорвать здание с началом нанесения российскими войсками артиллерийских ударов по военным объектам в Харькове.

Также в штабе пишут, что для подготовки фото- и видеоматериало в Харькове уже прибыли корреспонденты ведущих западных информационных агентств.

Напомним, в Госдуме РФ угрожают ракетным ударом по посольству США в Киеве.

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