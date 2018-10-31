В России в здании ФСБ произошел взрыв, есть погибший и пострадавшие

Фото: место происшествия (sledcom.ru)

Следком РФ признал взрыв в здании ФСБ в Архангельске терактом

В России в здании управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Архангельской области произошел взрыв, в результате чего пострадали три сотрудника ведомства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Следкома РФ.

Как сообщается, взрыв произошел сегодня утром, 31 октября, в тамбуре здания управления ФСБ в Архангельске. Также отмечается, что взрывное устройство в управление ФСБ принес 17-летний местный житель, его имя не называют. Вместе с тем, по данным российского ведомства, злоумышленник погиб при взрыве.

"В результате происшествия погиб 17-летний местный житель, который пронес в здание самодельное взрывное устройство. В результате взрыва получили различные ранения трое сотрудников РУФСБ", - говорится в сообщении.

На данный момент по факту взрыва в здании ФСБ в Архангельске Следком РФ открыл дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт) и ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконное ношение боеприпасов).

"Установлена личность погибшего. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 17 октября в Керчи в аннексированном Россией Крыму произошел теракт в политехническом колледже, в результате которого погиб 21 человек, десятки получили ранения различной степени тяжести.

Следственный комитет РФ расследует дело по статье о массовом убийстве, в свою очередь, украинская прокуратура открыла дело по статье о теракте.