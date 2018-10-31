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У Росії в будівлі ФСБ стався вибух, є загиблий і постраждалі

Новини » Надзвичайні події    31.10.2018 - 12:15
Фото: місце події (sledcom.ru)
Фото: місце події (sledcom.ru)

Слідчий комітет РФ визнав вибух у будівлі ФСБ в Архангельську терактом

У Росії в будівлі управління Федеральної служби безпеки (ФСБ) по Архангельській області стався вибух, в результаті чого постраждали три співробітника відомства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Слідчого комітету РФ.

Як повідомляється, вибух стався сьогодні вранці, 31 жовтня, в тамбурі будівлі управління ФСБ в Архангельську. Також наголошується, що вибуховий пристрій в управління ФСБ приніс 17-річний місцевий житель, його ім'я не називають. Разом з тим, за даними російського відомства, зловмисник загинув при вибуху.

"У результаті події загинув 17-річний місцевий житель, який проніс у будівлю саморобний вибуховий пристрій. В результаті вибуху отримали різні поранення троє співробітників РУФСБ", - йдеться в повідомленні.

На даний момент за фактом вибуху в будівлі ФСБ в Архангельську Слідчий комітет РФ порушив справу за ст. 205 КК РФ (терористичний акт) і 1 ч. ст. 222 КК РФ (незаконне носіння боєприпасів).

"Встановлена особа загиблого. В даний час проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин скоєного злочину. Допитуються свідки, призначені необхідні експертизи", - йдеться в повідомленні.

У Росії в будівлі ФСБ стався вибух, є загиблий і постраждалі

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 17 жовтня в Керчі в анексованому Росією Криму стався теракт у політехнічному коледжі, у результаті якого загинула 21 особа, десятки отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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