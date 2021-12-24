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В России заявили о задержании "завербованного Украиной" военнослужащего

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Воронежская область, Пятница 24 декабря 2021 13:52
В России заявили о задержании "завербованного Украиной" военнослужащего Фото: в РФ заявили о задержании "завербованного Украиной" военнослужащего (ФСБ)
Автор: Анастасия Рокитна

В Воронежской области (РФ) задержали якобы завербованного Украиной военнослужащего. Его подозревают в госсударственной измене.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ТАСС.

Сотрудниками Федеральной службы безопасности в Воронежской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"), задержан военнослужащий Западного военного округа.

Воронежский гарнизонный военный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Российский военнослужащий якобы "был завербован украинской военной разведкой".

"Он осуществлял сбор сведений о деятельности Вооруженных сил Российской Федерации, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства", - сообщили в ФСБ.

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