В России заявили, что проект мирного договора пока не готов

Член российской делегации на переговорах Владимир Мединский заявил, что проект мирного договора России и Украины еще не готов. Он считает, что Украине нужно "проделать большую работу".

"В отношении готовности драфта договора для встречи в верхах - к большому сожалению оптимизма Арахамии не разделяю. Нам нужно проделать еще большую работу. И я вижу, что дипломатические и военные службы Украины, как мне представляется, сильно отстают в реализации даже тех договоренностей, которые уже достигнуты на политическом уровне", - заявил российский переговорщик.

При этом Мединский отметил, что Украина "реалистичнее подходит к ряду вопросов". По его словам, предварительно согласованными позициями остаются: нейтральный внеблоковый безъядерный статус; отказ от размещения иностранных военных баз, войск, наступательных вооружений, разработки и производства оружия массового поражения; проведение учений с участием иностранных войск с разрешения государств-гарантов; создание системы международных гарантий безопасности.