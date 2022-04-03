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В России заявили, что проект мирного договора пока не готов

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Москва, Воскресенье 03 апреля 2022 08:33
В России заявили, что проект мирного договора пока не готов Фото: Владимир Мединский (facebook com republic ru)
Автор: Наталья Юрченко

Член российской делегации на переговорах Владимир Мединский заявил, что проект мирного договора России и Украины еще не готов. Он считает, что Украине нужно "проделать большую работу".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Мединского Интерфаксу.

"В отношении готовности драфта договора для встречи в верхах - к большому сожалению оптимизма Арахамии не разделяю. Нам нужно проделать еще большую работу. И я вижу, что дипломатические и военные службы Украины, как мне представляется, сильно отстают в реализации даже тех договоренностей, которые уже достигнуты на политическом уровне", - заявил российский переговорщик.

При этом Мединский отметил, что Украина "реалистичнее подходит к ряду вопросов". По его словам, предварительно согласованными позициями остаются: нейтральный внеблоковый безъядерный статус; отказ от размещения иностранных военных баз, войск, наступательных вооружений, разработки и производства оружия массового поражения; проведение учений с участием иностранных войск с разрешения государств-гарантов; создание системы международных гарантий безопасности.

Напомним, вчера глава украинской переговорной группы Давид Арахамия заявил, что Россия в целом готова принять предложения Украины, но исключением остается вопрос Крыма.

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