В России заявили, что не планируют возвращать "железный занавес" в отношениях с Западом
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва не собирается возвращаться к так называемому "железному занавесу" в отношениях с Западом. При этом она допустила, что такие ограничения могут ввести западные партнеры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Захаровой телеканалу "БелРос".
"Мы - нет", - сказала Захарова, отвечая на вопрос о возможности возвращения России к "железному занавесу" в отношениях с Западом.
При этом она допустила возможность изоляции России со стороны западных партнеров.
Напомним, ранее высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что в 2021 году Евросоюз противостоял вызовам силовой политики, включая Россию.
Отметим, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз хочет хороших отношений с Россией, но они зависят от ситуации с Украиной.