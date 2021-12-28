В России заявили, что не планируют возвращать "железный занавес" в отношениях с Западом

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва не собирается возвращаться к так называемому "железному занавесу" в отношениях с Западом. При этом она допустила, что такие ограничения могут ввести западные партнеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Захаровой телеканалу "БелРос" .

"Мы - нет", - сказала Захарова, отвечая на вопрос о возможности возвращения России к "железному занавесу" в отношениях с Западом.

При этом она допустила возможность изоляции России со стороны западных партнеров.