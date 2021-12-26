Глава ЕС о России: хотим хороших отношений, но она должна прекратить провокации в Украине

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз хочет хороших отношений с Россией. Однако ЕС ставит их в зависимость от ситуации с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Journal du Dimanche.

Она добавила, что "за любой агрессией против Украины последуют санкции с масштабными последствиями". "Они готовы. Европейские страны едины и действуют в координации с США и НАТО. Мы хотим хороших отношений с Россией, но это зависит от ее действий. Она должна прекратить провокации",- заявила глава Еврокомиссии.