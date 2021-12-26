Глава ЕС о России: хотим хороших отношений, но она должна прекратить провокации в Украине
Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз хочет хороших отношений с Россией. Однако ЕС ставит их в зависимость от ситуации с Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Journal du Dimanche.
Она добавила, что "за любой агрессией против Украины последуют санкции с масштабными последствиями".
"Они готовы. Европейские страны едины и действуют в координации с США и НАТО. Мы хотим хороших отношений с Россией, но это зависит от ее действий. Она должна прекратить провокации",- заявила глава Еврокомиссии.
Напомним, министр иностранных дел Британии Лизз Трасс осудила риторику России в адрес Украины и НАТО и заявила, что единственным выходом для России является диалог.