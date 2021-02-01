В России заявили о готовности отключиться от глобального интернета

Российская Федерация готова отключиться от глобального интернета в случае необходимости. Однако к этому в РФ готовы прибегнуть лишь в крайнем случае.

Об этом в интервью российским СМИ заявил заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, Россия имеет технологии, чтобы обеспечить автономную работу "рунета".

"Технологически для этого все готово. На законодательном уровне тоже все решения приняты. Но еще раз подчеркиваю: это непросто, и этого бы очень не хотелось", - сказал Медведев.

Он признал, что такое решение является запасным планом на случай, если Россию отключат от глобальной сети.

"Интернет, как известно, появился в определенное время. И, безусловно, ключевые права на управление (находятся - ред.) в Соединенных Штатах Америки. Так что потенциально, если случится что-то чрезвычайное, если у кого-то совсем снесет голову, такое может произойти. Именно потому, что ключи от этого ларчика находятся за океаном", - добавил Медведев.

Замглавы Совбеза РФ заявил, что России поступают также постоянные угрозы отключения от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.

"Мы даже были вынуждены создать свою систему по передаче информации, если вдруг это случится, чтобы можно было электронными сообщениями обмениваться. То же самое потенциально может произойти и с интернетом, и тогда у нас не будет доступа к основным узлам этой сети", - уточнил Медведев.

Напомним, ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что если Россия не будет делать никаких шагов навстречу по достижению мира на Донбассе, то Украина может инициировать отключение ее от SWIFT.