В России заявили, что этапировали более тысячи бойцов с "Азовстали"

Более тысячи военнослужащих, сдавшихся в плен в Мариуполе, этапированы на территорию России. С ними будут проводить "следственные действия".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
Как утверждает источник российского агентства в правоохранительных органах, в ближайшее время следствие намерено отправить в Россию еще часть украинских военнопленных.
"В ближайшее время после проведения очных ставок с рядом военнопленных следствие также планирует направить их в Россию", - заявил он.
По его словам, в Москве могут находиться более 100 человек, "среди которых иностранные наемники, сдавшиеся в Мариуполе".
Напомним, ранее стало известно о возвращении из "Азовстали" 210 тел защитников Мариуполя.
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