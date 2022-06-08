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В России заявили, что этапировали более тысячи бойцов с "Азовстали"

Новина українською →
Среда 08 июня 2022 02:12
В России заявили, что этапировали более тысячи бойцов с "Азовстали" Фото: в России заявили, что этапировали более тысячи бойцов с "Азовстали" (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Более тысячи военнослужащих, сдавшихся в плен в Мариуполе, этапированы на территорию России. С ними будут проводить "следственные действия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Как утверждает источник российского агентства в правоохранительных органах, в ближайшее время следствие намерено отправить в Россию еще часть украинских военнопленных.

"В ближайшее время после проведения очных ставок с рядом военнопленных следствие также планирует направить их в Россию", - заявил он.

По его словам, в Москве могут находиться более 100 человек, "среди которых иностранные наемники, сдавшиеся в Мариуполе".

Напомним, ранее стало известно о возвращении из "Азовстали" 210 тел защитников Мариуполя.

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