У Росії заявили, що етапували понад тисячу бійців з "Азовсталі"

Понад тисячу військовослужбовців, які здалися в полон в Маріуполі, етаповані на територію Росії. З ними проводитимуть "слідчі дії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " ТАСС ".

Як стверджує джерело російського агентства в правоохоронних органах, найближчим часом слідство має намір відправити до Росії ще частину українських військовополонених.

"Найближчим часом після проведення очних ставок з низкою військовополонених слідство також планує направити їх до Росії", - заявив він.

За його словами, в Москві можуть перебувати понад 100 осіб, "серед яких іноземні найманці, що здалися в Маріуполі".

Нагадаємо, раніше стало відомо про повернення з "Азовсталі" 210 тіл захисників Маріуполя.

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