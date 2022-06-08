У Росії заявили, що етапували понад тисячу бійців з "Азовсталі"
Понад тисячу військовослужбовців, які здалися в полон в Маріуполі, етаповані на територію Росії. З ними проводитимуть "слідчі дії".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТАСС".
Як стверджує джерело російського агентства в правоохоронних органах, найближчим часом слідство має намір відправити до Росії ще частину українських військовополонених.
"Найближчим часом після проведення очних ставок з низкою військовополонених слідство також планує направити їх до Росії", - заявив він.
За його словами, в Москві можуть перебувати понад 100 осіб, "серед яких іноземні найманці, що здалися в Маріуполі".
Нагадаємо, раніше стало відомо про повернення з "Азовсталі" 210 тіл захисників Маріуполя.
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